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26.02.20 13:01

Дітям загиблих журналістів Лабуткіна і Веремія призначать президентські стипендії, - Гончарук

Уряд під час свого засідання 26 лютого ініціював призначення стипендій дітям журналістів Дмитра Лабуткіна і В'ячеслава Веремія, які загинули під час виконання професійних обов'язків.

Дітям загиблих журналістів Лабуткіна і Веремія призначать президентські стипендії, - Гончарук

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Стипендії Президента України пропонується призначити дітям журналістів Лабуткіна Дмитра та Веремія В'ячеслава, які загинули під час виконання своїх професійних обов'язків", - написав він.

Гончарук уточнив, що Лабуткін загинув, збираючи фотоматеріали про російську присутність на сході України, а журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія вбили 2014 року у Києві.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року експрезидент Петро Порошенко підписав указ, яким продовжив виплату президентської стипендії синові журналіста В'ячеслава Веремія і дочці військового кореспондента Дмитра Лабуткіна.

Журналіста В'ячеслава Веремія було вбито під час подій на Євромайдані в центрі Києва в ніч на 19 лютого 2014 року. Дмитро Лабуткін загинув 16 лютого 2015 року в районі Дебальцевого разом з розвідгрупою ЗСУ після обстрілу колони, якою вночі вивозили поранених у напрямку Артемівська.

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