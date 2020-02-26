Кремль не веде політику примусу України до братських відносин, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ні, такої політики немає", - сказав він.

Пєсков також зазначив, що РФ проводить послідовну політику, спрямовану на сприяння виконанню Мінських домовленостей.

"Ні, про це не може й бути мови, - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи змінився вектор українського напрямку політики Кремля після відходу з президентського поста Петра Порошенка. - Проводиться послідовна політика, спрямована на всіляке сприяння реалізації виконання Мінських домовленостей".

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Прессекретар Путіна підкреслив, що мінський комплекс заходів є безальтернативним документом.

"Лише реалізація всіх його положень у строго зазначеній черговості може стати вирішенням цієї внутрішньоукраїнської проблеми", - підкреслив Пєсков.

Представник Кремля додав, що "це залишається константою".

Пєсков, однак, залишив без коментарів висловлювання Суркова, який заявив, що не уявляє собі повернення "Л/ДНР" до складу України.

Нагадаємо, раніше колишній помічник президента РФ Владислав Сурков в інтерв'ю, опублікованому у виданні "Актуальные комментарии", назвав примус силою до братських відносин єдиним методом, який історично довів ефективність на українському напрямі. Він додав, що навряд чи буде винайдено якийсь інший метод.