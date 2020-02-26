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26.02.20 13:07

Кабмін виділив 11,6 млн грн на одноразову допомогу сім'ям загиблих і учасникам АТО, які отримали інвалідність, - Гончарук

Кабінет міністрів України виділив 11,6 млн грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей трьох загиблих військових і 16 військовослужбовцям, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Кабмін виділив 11,6 млн грн на одноразову допомогу сім'ям загиблих і учасникам АТО, які отримали інвалідність, - Гончарук

"Уряд спрямував 11,6 млн грн на одноразову грошову допомогу сім’ям трьох загиблих українців під час участі в АТО, а також 16-ти воїнам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення", - написав Гончарук у своєму Telegram-каналі в середу, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, членам родини загиблого буде виплачено допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а тим, які отримали інвалідність, залежно від групи, - від 250 до 400 прожиткових мінімумів. Так, особам, які отримали I групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу - 300 мінімумів, III групу - 250 прожиткових мінімумів.

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Кабмін виділив 11,6 млн грн на одноразову допомогу сімям загиблих і учасникам АТО, які отримали інвалідність, - Гончарук 01

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