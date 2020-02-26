17-річний хлопець викрав у Рівному маршрутку і возив містом пасажирів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Рівне вечірнє".

Інцидент стався з маршруткою номер 51. Близько пів на сьому ранку поліцейські зупинили мікроавтобус, який їхав по центру, і затримали "водія" і пасажирів - трьох чоловіків.

За словами прессекретаря патрульної поліції Наталії Воєводи, до них надійшов виклик про викрадення транспортного засобу. Відсутність маршрутки на місці виявив її водій, коли вийшов з дому. Він пояснив, що залишив ключі і документи всередині мікроавтобуса.

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Поліцейські, який зупинили маршрутку, з'ясували, що за кермом - 17-річний житель Малого Алексіна. Він пояснив патрульним, що йшов вулицею і побачив маршрутку з залишеними всередині ключами і вирішив покататися. У поліції зазначають, що хлопець був тверезим.

На місце події прибув його батько, а також справжній водій маршрутки. Пасажирів відпустили, юнак дає пояснення поліцейським.