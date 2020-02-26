Зустріч глав МЗС у "нормандському форматі" може відбутися через місяць, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава МЗС України Вадим Пристайко.

"Є робота на всіх рівнях, є робота на рівнях радників. Ми плануємо - міністри закордонних справ усіх чотирьох країн - плануємо зустріч також для підготовки зустрічі в "нормандському форматі", - зазначив він.

За словами Пристайка, зустріч може відбутися тоді, коли буде видно певний прогрес.

"Вона може бути тоді, коли ми побачимо певний прогрес, заради якого ми зберемося. Я думаю, ми планували з німецьким моїм колегою десь через місяць. Для цього ми зберемо міністрів Росії, Франції і всі разом зустрінемося, зможемо зрозуміти, як ми просуваємося вперед і що ми готуємо лідерам для зустрічі", - пояснив він.

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