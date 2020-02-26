В.о. глави "Укренерго" призначено Кудрицького

Про це повідомила у фейсбуці керівниця департаменту зовнішніх комунікацій і міжнародного співробітництва "Укренерго" Марія Цатурян, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до рішення наглядової ради до моменту завершення конкурсу з відбору очільника компанії виконувати обов'язки голови правління буде перший заступник голови Володимир Кудрицький", - написала вона.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, глава правління "Укренерго" Всеволод Ковальчук подав у відставку. Причиною рішення він назвав "олігархічний і політичний вплив в енергетиці".

Читайте також: Керівник "Укренерго" Ковальчук йде у відставку