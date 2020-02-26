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26.02.20 13:33

Найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів із житлових кварталів на Донбасі, - ГУР

Командування російсько-окупаційних військ відновило практику ведення артилерійського обстрілу підрозділів Об'єднаних сил з бойових позицій, розташованих у житлових кварталах тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів із житлових кварталів на Донбасі, - ГУР

Про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

Такі дії окупантів посилили невдоволення місцевих жителів, адже від детонації у результаті пострілів знищується їхнє приватне майно, також відбувається додаткове мінування підступів до зазначених позицій.

При цьому мінування території призводить до зростання втрат серед окупантів. Так, 23 лютого на одному з власних мінних полів підірвався військовослужбовець 1 АК. Командування окупаційних військ намагається приховати обставини інциденту, видаючи загибель найманця як результат сутички з диверсійно-розвідувальною групою Об’єднаних сил.

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