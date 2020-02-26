"Україна" замість "Вітчизни": МОН змінило назву шкільного предмета

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міносвіти, відповідну постанову уряд ухвалив 26 лютого.

"Наша освіта довго наслідувала радянську парадигму, і предмет "Захист Вітчизни" – один із проявів цього. Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не спромоглися замінити абсолютно радянську назву предмета "Захист Вітчизни" на "Захист України". Це важливий акцент, і я рада, що ми нарешті його поставили. Тепер не менш важливе завдання – покращувати зміст цього предмета і матеріально-технічне забезпечення шкіл", – зазначила міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

"Важливо, щоб цілі, які ми закладаємо у конкретний предмет, зокрема і в оновлений "Захист України", відображались і в підручниках, за якими навчаються учні. Так зміни стануть системними і ґрунтовними. Саме для цього ми розпочали зміну підходів до експертизи та виготовлення підручників. Повна трансформація триватиме декілька років, але для нас надзвичайно важливо зробити цей процес якісно", – додала міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На жаль, я ще не бачила у нас жодного підручника без ляпів", - міністерка освіти Новосад

"Захист України" – обов’язковий для вивчення у 10-11 класах. Його мета – надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях. Учні вивчають предмет на уроках та під час навчально-польових і навчально-тренувальних занять.