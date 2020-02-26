За тиждень від ускладнень грипу в Україні померли 10 осіб, з початку епідсезону - 48, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними відомства, інтенсивний показник захворюваності становив 568,7 на 100 000 населення, що на 19,3% більше за епідемічний поріг по Україні.

Також наголошується, що в країні зафіксовано широке географічне поширення грипу.

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У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій областях і в м. Київ зберігається трохи епідемічний рівень активності грипу та ГРВІ. У всіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.

У МОЗ також нагадали, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року і цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності. https://bit.ly/2RXBxxs.

За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР в 25 з 71 зразка матеріалів визначені віруси грипу: 13 - типу А (Н1) pdm09, 9 - типу А не субтипований, 3 - типу B.

За тиждень отримано повідомлення про десять летальних випадків унаслідок ускладнень грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону - 48 осіб померли від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу.

Протягом звітного тижня проти грипу вакциновано 225 осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 345 осіб.