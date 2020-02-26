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26.02.20 14:18

Конкурс на посаду глави Держагентства розвитку туризму виграла Мар'яна Олеськів

Кабінет міністрів визначив Мар'яну Олеськів переможницею конкурсу на посаду голови Державного агентства розвитку туризму.

Конкурс на посаду глави Держагентства розвитку туризму виграла Мар'яна Олеськів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Згідно з даними на сайті Львівської міської ради, Мар'яна Олеськів з березня 2016 року працювала директором львівського комерційного неприбуткового підприємства "Центр розвитку туризму". Протягом 1999-2004 років вона навчалася у Львівському національному університеті ім. І. Франка за спеціальністю "Економіка підприємства".

Надалі кілька років працювала в одній зі столичних компаній керівницею відділу по роботі з корпоративними клієнтами. Тому протягом 2009-2010 роках як приватна підприємниця організовувала заходи та проводила політичний консалтинг.

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З 2011 року працювала в Одеській міській раді як керівник відділу туризму, заступниця начальника управління культури і туризму.

2 січня 2020 року Міністерство культури, молоді і спорту запросило до участі в конкурсах на посади керівників семи новостворених профільних інститутів.

Йшлося про Державне агентство України з питань мистецтв, Державне агентство України з питань художньої освіти, Державне агентство розвитку молоді і громадянського суспільства.

Крім того, керівників шукали в Державне агентство спорту, Державне агентство розвитку туризму, Державну інспекцію культурної спадщини та Державну службу охорони культурної спадщини.

Конкурс на посаду глави Держагентства розвитку туризму виграла Маряна Олеськів 01

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