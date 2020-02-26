Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.02.20 14:40

ОП про чоловіка, що вчинив самопідпал: За попередніми даними, він із Сумщини і мав проблеми з місцевою владою

У чоловіка, який підпалив себе біля будівлі Офісу Президента, легкі опіки, його доставили в лікарню.

ОП про чоловіка, що вчинив самопідпал: За попередніми даними, він із Сумщини і мав проблеми з місцевою владою

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, чоловік, який вчинив самопідпал під стінами Офісу Президента України, не брав участі у мітингу медпрацівників, він з’явився за кілька хвилин до підпалу. Чоловік живий і має опіки легкого ступеня. Його доправлено "швидкою" на місце огляду та надання допомоги", - йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює особу чоловіка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік вчинив самопідпал біля Офісу президента в Києві. ВIДЕО

"За попередніми даними, він живе в Сумській області і мав проблеми з місцевою владою", - додали в ОП.

Нагадаємо, раніше чоловік вчинив самопідпал біля Офісу президента в Києві.

ОП про чоловіка, що вчинив самопідпал: За попередніми даними, він із Сумщини і мав проблеми з місцевою владою 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100