ОП про чоловіка, що вчинив самопідпал: За попередніми даними, він із Сумщини і мав проблеми з місцевою владою

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, чоловік, який вчинив самопідпал під стінами Офісу Президента України, не брав участі у мітингу медпрацівників, він з’явився за кілька хвилин до підпалу. Чоловік живий і має опіки легкого ступеня. Його доправлено "швидкою" на місце огляду та надання допомоги", - йдеться в повідомленні.
Поліція встановлює особу чоловіка.
"За попередніми даними, він живе в Сумській області і мав проблеми з місцевою владою", - додали в ОП.
Нагадаємо, раніше чоловік вчинив самопідпал біля Офісу президента в Києві.