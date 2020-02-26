"Портінвест" підозрюється в махінаціях, що завдають $40 млн збитків державі щороку

А сьогодні, 26 лютого, НАБУ повідомило, що відкриває кримінальне провадження з приводу обставин отримання знижок на портові збори суднами FAYETTE LINE SERVICES за ст. 364 КК України на підставі рішення Вищого антикорупційного суду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", відомий адвокат Масі Найєм підозрює "Портінвест Лоджистік" у реєстрації фіктивних ліній, створених для отримання знижок під час сплати портових зборів. Попри це, держоргани не так давно продовжили дозвіл на роботу цієї лінії до серпня 2020 року.

"Порти надають 20% знижку під час оплати портового збору лінійним суднам, які здійснюють регулярні рейси. Це має сенс, оскільки морські лінії залучають клієнтів і забезпечують постійний вантажопотік. А ось надавати таку знижку нелінійним перевізникам - збитково як для самого порту, для і для держави", - пишуть "Українські новини".

У відповідь на запит Масі Найєма в Адміністрації морських портів України (АМПУ) заявили, що здійснюють контроль і нагляд за дотриманням операторами лінійних перевезень відповідної інструкції. Однак юрист у цьому сумнівається, оскільки проста перевірка руху суден Fayette Line Services через онлайн-системи показує їхнє суттєве відхилення від заявлених маршрутів.

Виконавчий директор "Асоціації морських агентств України" Ксенія Підручна зазначає, що ознаками фіктивності ліній можуть слугувати вантажі, що перевозяться "Портінвестом": вугілля, руда та кукурудза, які зазвичай возять трамповими, а не лінійними суднами.

На думку експертів, від несправедливо наданої знижки "Портінвесту" держава щорічно втрачає щонайменше $40 млн на рік. А реєструвати фіктивні лінії дозволяє недосконале законодавство України. Гравці ринку стверджують, що інструкція фактично прописана під конкретного перевізника - "Портінвест Лоджистік".

"Щоб з ними боротися, необхідно комплексно змінювати законодавство", - наводять "Українські новини" слова директора агентської копанії "Новік" Таріела Хаджішвілі.