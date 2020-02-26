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26.02.20 14:29

Жодних заяв я не писав. Із Тігіпком зустріч була, - Гончарук про свою можливу відставку. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прокоментував чутки про його можливу заміну в найближчому майбутньому.

Про це він розповів журналістам за результатами засідання Кабінету Міністрів, інформує Цензор.НЕТ.

"Скільки себе пам'ятаю, мене звільняють ... Уряд працює в звичайному режимі. Ми щодня наступаємо на хвіст якійсь корупційній лавочці ... Жодних заяв я не писав, з президентом подібних тем не обговорював", - сказав Гончарук, відповідаючи на запитання про його можливу відставку.

Він також сказав, що бачився із Сергієм Тігіпком: "За останній місяць зустрівся приблизно з 20 людьми. Нам потрібно посилення радниками, можливо на якусь посаду в уряді, людьми, які розуміють, що таке промисловість. Тому спілкування було з багатьма".

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.

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