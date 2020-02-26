Є реальний ризик повернення "Приватбанку" ексвласникам, - глава правління Крумханзл

Про це виданню Financial Times розповів глава правління "Приватбанку" Петро Крумханзл, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

Крумханзл підкреслив, що є "реальний ризик" повернення банку ексвласникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, або що вони отримають щедру компенсацію.

"Для кредиторів та іноземних інвесторів справа "Приватбанком" стала індикатором щирості президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реформування економіки", - йдеться у статті Financial Times.

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За словами Крумханзла, якщо Київ не виконає попередніх домовленостей з МВФ у рамках нової програми на 5.5 млрд доларів, то може не отримати цих грошей.

"Якщо ситуація піде не так, як планувалось, то дуже велика ймовірність, що Україна не отримає грошей МВФ", - підкреслив він.

Він заявляє, що у такому випадку довіру до українського уряду буде підірвано, і інвестори почнуть виводити свої гроші з країни.

Це, за його словами, буде ударом для фінансового сектору та призведе до девальвації гривні.

"Під тиском західних донорів Зеленський заявив, що підтримує націоналізацію "Приватбанку", але він був менш категоричним щодо гарантій того, що її не можна скасувати", - пише видання.

"Я не впевнений, що Зеленський має правильну картину, тому що та картина, яку він має, виходить від його оточення", - сказав голова правління "Приватбанку".

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Нагадаємо, 18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". Водночас "ПриватБанк" у зв'язку з процедурою націоналізації призупинив корпоративні платежі на добу до 9:00 20 грудня.



За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. А голова Мінфіну Данилюк зазначив, що після того як "Приватбанк" повністю стабілізується, держава планує цей банк продати. У свою чергу, президент Порошенко заявив: "Держава гарантує клієнтам "Приватбанку" недоторканність і цілісність їхніх грошей".

Разом з тим, рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".

Нагадаємо, до націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.