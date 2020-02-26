44% українців вважають події на Донбасі війною між Україною та Росією, 10% - між РФ і США, - опитування Центру Разумкова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

"44% респондентів, оцінюючи ситуацію на Донбасі, вважають, що на сході України відбувається війна між Україною і Росією, ще 19% - що там відбувається сепаратистський заколот, підтриманий Росією, 14% поділяють думку, що на сході України відбувається громадянська війна - конфлікт між проукраїнськи і проросійськи налаштованими громадянами України, 10% - війна між Росією і США, і 6% - що на сході України відбувається боротьба за незалежність Донецької та Луганської народних республік", - йдеться в дослідженні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 45,5% українців вважають події на Майдані Революцією Гідності, 23% - "антидержавним переворотом", - опитування. ІНФОГРАФІКА

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.