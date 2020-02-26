Нових випадків зараження коронавірусом тепер більше не в Китаї, а в решті світу, - ВООЗ

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Учора кількість нових випадків, про які повідомляли за межами Китаю, вперше перевищила кількість нових випадків у Китаї", - сказав він.
Так, за даними ВООЗ за вівторок, у Китаї кількість заражених COVID-2019 зросла на 411 осіб, а за межами КНР - на 427.
Новий коронавірус COVID-19, що викликає пневмонію, почав поширюватися з китайського Уханя - адміністративного центру провінції Хубей - у грудні 2019 року.
За останніми даними, у світі кількість тих, що заразилися коронавірусом, перевищила 80 тис. осіб, летальних випадків зафіксовано понад 2,7 тис.