Нових випадків зараження коронавірусом тепер більше не в Китаї, а в решті світу, - ВООЗ

Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора кількість нових випадків, про які повідомляли за межами Китаю, вперше перевищила кількість нових випадків у Китаї", - сказав він.

Так, за даними ВООЗ за вівторок, у Китаї кількість заражених COVID-2019 зросла на 411 осіб, а за межами КНР - на 427.

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Новий коронавірус COVID-19, що викликає пневмонію, почав поширюватися з китайського Уханя - адміністративного центру провінції Хубей - у грудні 2019 року.

За останніми даними, у світі кількість тих, що заразилися коронавірусом, перевищила 80 тис. осіб, летальних випадків зафіксовано понад 2,7 тис.

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