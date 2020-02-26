95% злочинців, засуджених не до ув’язнення, а до пробації, не здійснюють повторні правопорушення

Про це заявив на брифінгу директор Державної установи "Центр пробації" Олег Янчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на сьогодні суди на стадії судового процесу активно беруть до уваги досудові доповіді, підготовлені Центром пробації. Співробітники пробації збирають інформацію з характеристикою обвинуваченого, причинами, які призвели до скоєння злочину, надають висновок про можливість виправлення людини без ув'язнення.

Наглядова пробація, пов'язана з контролем людей, яким призначено покарання, що не пов'язане з позбавленням волі, також довела на практиці свою ефективність.

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Янчук звернув увагу, що пробація застосовується лише до тих людей, які не вчиняли злочинів, пов'язаних із насильством, не становлять небезпеки для життя та здоров'я інших людей.

"Ми сьогодні можемо заявити, що 95% людей, які перебувають на пробації, не порушують умов і зобов'язань, покладених на них законом і судом, не здійснюють повторних правопорушень", - повідомив директор центру.

Він наголосив, що це є добрим результатом. Нині, як розповів Янчук, пробацію проходить 61 тис. людей, що удвічі більше, ніж кількість осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі.

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