Освіта, культура, правда - три кити української стратегії реінтеграції окупованого Криму, - Коляда

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів і окупованих територій, про це заявила сьогодні міністерка Оксана Коляда під час "Age of Crimea Forum 2020".

"Освіта, культура, правда (доступ до інформації) – ось три основні кити нашої стратегії реінтеграції. І в центрі нашої уваги – діти та молодь. Ми свідомі того, що у короткостроковій перспективі пропаганда завжди перемагає правду, а сила долає ідеї "гандизму". Проте в довгостроковій перспективі – правда завжди перемагає. Завдання української влади забезпечити доступ до якісних української освітніх та публічних послуг", – наголосила Коляда.

Сьогодні на тимчасово окупованих територіях (частини Луганської, Донецької областей та Кримський півострів) проживає близько 1 мільйона дітей. З них понад 300 тис. народилися після 2014 року.

На переконання міністерки, усі ці діти перебувають під постійним впливом антиукраїнської пропаганди й живуть у реаліях чужого порядку денного.

Для посилення заохочення дітей, які вимушені мешкати на тимчасово окупованій території, розроблено та винесено на розгляд Концепцію реінтеграції дітей та молоді.

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