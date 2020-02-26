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26.02.20 15:39

Бився, матюкався і вигукував антисемітські гасла, - п'яний вінничанин увірвався в синагогу

Поліція почала два провадження. Чоловікові інкримінують хуліганство та розпалювання міжнаціональної ворожнечі, йому загрожує до п'яти років за ґратами.

Бився, матюкався і вигукував антисемітські гасла, - п'яний вінничанин увірвався в синагогу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницькій області.

"У приміщення синагоги у Вінниці увірвався нетверезий чоловік, який нецензурно висловлювався, викрикував антисемітські гасла і застосував силу до одного з присутніх", - сказано в повідомленні.

Порушником виявився 43 річний місцевий житель. Експертиза показала, що він був п'яний.

Поліцейські відкрили два кримінальні провадження - за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

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"За такі дії правопорушнику, з яким проводять слідчі дії, загрожує до п'яти років позбавлення волі", - додали в поліції.

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