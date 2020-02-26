До програми Берлінського кінофестивалю внесли два фільми з проєкту "Дау" режисера Хржановського. Стрічки заборонено в РФ

Два фільми з кіно-арт-проєкту "Дау" російського режисера Іллі Хржановського, які знімали, зокрема, в Україні, увійшли до програму 70-го міжнародного кінофестивалю в Берліні, повідомляє видання "ГОРДОН".



В основній конкурсній програмі Берлінале 2020 бере участь фільм "Дау. Наташа". Стрічку "Дау. Дегенерація" глядачі побачать у межах спеціального показу. Обидва фільми – спільного виробництва України, Німеччини, Великої Британії, Росії.



Проєкт "Дау" містить 13 фільмів, виробництво яких розпочали у 2008 році. Протягом трьох років зйомки відбувалися в Харкові, де автори кінопроєкту до найменших подробиць реконструювали побут, соціально-культурне та політичне життя СРСР у першій половині ХХ століття, зокрема побудували велику декорацію у вигляді науково-дослідного інституту. У фільмі знімалося кілька сотень людей, зокрема засновник видання "ГОРДОН" журналіст Дмитро Гордон, ексмер Києва Леонід Черновецький, політики Нестор Шуфрич і Михайло Добкін та інші відомі люди.



В основі кіноциклу – мемуари Конкордії Дробанцевої, дружини видатного радянського фізика, лауреата Нобелівської премії 1962 року Льва Ландау.



Хржановський народився в Росії, але у 2009 році виїхав із країни. Член Європейської академії кіномистецтв. В Україні кінорежисер прожив п'ять років. Зараз живе в Лондоні. У грудні 2019 року він став художнім керівником меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", у зв'язку з цим проєктом багато часу проводить у Києві.



У 2019 році прем'єрні покази кінопроєкту "Дау" в Парижі зібрали численну глядацьку аудиторію (понад 40 тис. осіб). Водночас картини заборонено до показу на території Росії. У березні 2014 року Хржановський підписав лист колегам з України, у якому засудив російську військову інтервенцію.



Фестиваль Берлінале 2020 триває у столиці Німеччини із 20 лютого до 1 березня.