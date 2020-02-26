"Новий канал" оскаржив внесення російської телеведучої Варнави в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України

Про це повідомляє пресслужба ОАСК в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Справа розглядатиметься за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 24 березня 2020 року", - сказано в повідомленні

Так, позивач просить суд скасувати наказ міністерства про доповнення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення СБУ щодо включення в цей перелік громадянки Російської Федерації Катерини Варнави.

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Серед інших вимог позову - визнати протиправним звернення СБУ до Мінкультури про внесення Варнави до вищезазначеного переліку осіб.

Варнава - російська телеведуча, кіноактриса, учасниця і хореограф шоу "Comedy Woman". У 2014 році вона стала ведучою українського телевізійного проекту "Хто зверху?" на "Новому каналі".

У березні 2017 року СБУ заборонила Варнаві в'їзд в Україну терміном на п'ять років через виступ в окупованому Криму.

21 березня 2019 року Міністерство культури України доповнив Варнавою "чорний список" осіб, які загрожують національній безпеці України.