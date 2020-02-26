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26.02.20 16:10

Посольство перевіряє інформацію про затримання в РФ 4 українців за виробництво наркотиків

Посольство України в РФ перевіряє інформацію про нібито затримання у Володимирській області "українських нарковиробників і торговців" і вилучення майже тонни синтетичних наркотиків.

Посольство перевіряє інформацію про затримання в РФ 4 українців за виробництво наркотиків

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомив 26 лютого директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"Наше посольство в РФ поки перевіряє цю інформацію. Офіційних повідомлень від місцевої влади щодо цього інциденту наші диппредставництва в Росії не отримували", - зазначив він.

Як передає Цензор.НЕТ, раніше глава МВС Росії Володимир Колокольцев заявив, що співробітники правоохоронних органів РФ ліквідували велику нарколабораторію у Володимирській області і вилучили майже тонну синтетичних наркотиків, серед затриманих - нібито громадяни України.

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