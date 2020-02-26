Нашу ідеологію ми повернули до президентських виборів, коли в Зеленському побачив кожен щось своє, - "слуга народу" Кравчук

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Уже пів року минуло, а ми вирішили, що в принципі наша ідеологія - вона така, помірність у всьому. Цей центризм. З ідеологією ми фактично повернулися до виборів президентських, коли кожен виборець побачив у кандидаті Володимирі Зеленському, щось своє. Ми не хочемо кидатися в якісь крайнощі. Не треба радикальності", - сказала нардепка.

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Нагадаємо, 15 лютого партія "Слуга народу" обрала як свою ідеологію "український центризм".

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