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26.02.20 16:24

Нашу ідеологію ми повернули до президентських виборів, коли в Зеленському побачив кожен щось своє, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що зараз ідеологія партії є помірністю в усьому.

Нашу ідеологію ми повернули до президентських виборів, коли в Зеленському побачив кожен щось своє, - "слуга народу" Кравчук

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Уже пів року минуло, а ми вирішили, що в принципі наша ідеологія - вона така, помірність у всьому. Цей центризм. З ідеологією ми фактично повернулися до виборів президентських, коли кожен виборець побачив у кандидаті Володимирі Зеленському, щось своє. Ми не хочемо кидатися в якісь крайнощі. Не треба радикальності", - сказала нардепка.

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Нагадаємо, 15 лютого партія "Слуга народу" обрала як свою ідеологію "український центризм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Щось між ліберальними та соціалістичними поглядами", - в "Слузі народу" анонсували зміну ідеології

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