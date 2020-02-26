Тест-системи на коронавірус спочатку будуть спрямовані до Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомив виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, відповідаючи на запитання щодо розподілу тест-систем для виявлення коронавірусу по областях України.

За його словами, має бути поетапний процес, оскільки необхідно проводити певне навчання фахівців-вірусологів, які працюють на рівні обласних лабораторних центрів.

"Ми очікуємо, що наприкінці цього тижня або на початку наступного тижня такі тест-системи будуть, перш за все, спрямовані у три основні області. Це Львівська, Чернівці і Закарпатська область. Це перші регіони, які отримають такі тест-системи. І ми спочатку проведемо відповідне навчання, і після того вони зможуть працювати на локальному рівні", - сказав він.

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На запитання, чому було обрано саме ці регіони, Кузін пояснив, що це регіони, де "найбільша кількість, за нашою інформацією, осіб, які працювали в Італії".

"Ми також очікуємо повернення таких осіб у зв'язку із ситуацією в Італії", - додав він.

Кузін запевнив, що "поки таких тест-систем достатньо", їх вистачає на оперативні цілі. При цьому, за його словами, Всесвітня організація охорони здоров'я готова надати додаткову кількість тест-систем упродовж 2-3 робочих днів.

"Ми також маємо надію, що найближчим часом ми зможемо підтвердити валідність наших національних виробників. І це буде також додаткова опція з використання тест-систем, які є. Також на світовому ринку вже починають з'являтися швидкі тести на новий коронавірус, і це також одна з опцій, яку, можливо, зможемо використовувати найближчим часом", - підсумував очільник ЦГЗ.



