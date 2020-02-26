Втрата Криму відкрила Україні очі на саму себе: ми зрозуміли багато своїх колишніх помилок, - Бородянський

На цьому наголосив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський під час форуму "Age of Crimea" (Час Криму), що проходить у Києві з нагоди 6-ї річниці спротиву російській окупації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Крим відкрив Україні очі на саму себе. Крим навчив нас бути Україною, і ми зрозуміли багато своїх колишніх помилок. Ми зрозуміли, що якщо не створювати і не захищати свій власний інформаційний простір, то він буде створений тими, хто вважає саме наше існування помилкою", - сказав Бородянський.

В цьому зв’язку міністр нагадав, що кримський псевдореферендум відбувся 16 березня, а українські телеканали перестали бути доступними на півострові вже з 5-го. Коли на Майдані лунала "Пливе кача...", кримчани дізнавалися інформацію про розстріли на Майдані через призму бачення телеканалів "Россия 1" та "Россия 24".

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"Ми реагували із запізненням. Російська пропаганда поступово переповзла у медіа з українською пропискою. Сьогодні ми намагаємося винайти рецепт інформаційних ліків. Але, на жаль, їх не існує. Звідси потреба пошуку ефективного інструменту боротьби з дезінформацією. І одночасно - побоювання створити репресивну машину", - зазначив Бородянський.

Він також додав, що ці пошуки вказали ще на одну помилку, яка потребує виправлення. "Це відновлення довіри до правоохоронних органів і, що надважливо, до суду. Відновлення довіри в суспільстві в цілому", - підкреслив міністр.

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