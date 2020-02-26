Завдяки рішучості Зеленського ми провели перезапуск політичної системи, - Богдан про результати своєї роботи

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав ексглава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан, передає Цензор.НЕТ.

"Трохи лонгріду в стрічку. Галас трохи вщухнув, тепер можу спокійно прокоментувати події останніх днів. Ми прийшли в політику в тяжкі часи. Спочатку в нашу перемогу не вірили. Потім з нами боролися, а далі ми перемогли. Перемогли, щоб якісно змінити країну. Ми перезавантажили парламент, хоча критики казали, що це неможливо. Ми привели в політику нових людей. Прийняли стратегічні законопроекти, які десятиліттями навмисно гальмувалися нашими "папереднікамі". Перезавантажили ЦВК та дали старт реформі органів прокуратури. Ми провели перезапуск практично всієї політичної системи. Ми зробили це завдяки довірі українського народу, рішучості президента Зеленського і безкомпромісності його команди. Я щиро вдячний всім, хто був поруч. З іншою командою ми не змогли б це зробити", - заявив Богдан.

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"Щодо різноманітних критиків мого фінансового стану))) за час роботи жодного хабаря не брав і вигоди не шукав. Чесно працював за рахунок грошей, які заробив на адвокатській ниві.

Зарплату свою не взяв ні копійки, а всі нараховані гроші перерахував на благодійність))) Всім позитиву і до скорих встреч)))", - додав він.





