Ми будемо засмучені, якщо деякі "слуги народу" не проголосують за землю, але це не може бути причиною для виключення, - заступник голови фракції Кравчук

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я не виключаю, що у нас будуть ще якісь втрати серед членів фракції. Навіть не можу прогнозувати, коли і через що", - сказала нардеп.

На запитання про те, чому втрати можуть бути, Кравчук зауважила:

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"Очевидно, в якийсь момент можуть бути рішення, які віддалять якусь частину. Якась частина буде за одне, а інша частина може бути постійно проти. У мене, наприклад, запитували: ви будете виганяти за те, що не проголосують за земельну реформу? Відповіла: ми, звичайно, будемо дуже засмучені. І президент, я думаю, засмутиться, коли побачить, що частина фракції не проголосувала за земельну реформу, яку він обіцяв, яку партія обіцяла. Це ж обіцянка всіх програм. Але, очевидно, це не може бути єдиною причиною виключення з фракції".

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