Порошенко про продовження США санкцій проти РФ: "Потужний сигнал всім тим, хто марить категоріями умиротворення агресора"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив п'ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

"Гарна новина з Вашингтону, який продовжив на черговий річний період дію санкцій проти Росії! Ми вдячні за підтвердження відданості нашій спільній боротьбі з російським агресором і твердість американської політики єдності і солідарності з Україною", - підкреслив він.

За його словами, цим рішенням Сполучені Штати направляють чіткий сигнал про те, що вважають дії Російської Федерації щодо України підривом демократичних інституцій, безпеки, стабільності, суверенітету і територіальної цілісності, загрозою і власним національним інтересам.

"Це і є позиція справжнього друга і союзника. Як і потужний сигнал всім тим, хто марить категоріями умиротворення агресора, повернення до відносин як колись, вірою в те, що у Кремлі готові до змін у своїй поведінці та відмови від подальшої гібридної агресії", - зазначив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ не треба скасовувати, вони мають послідовно посилюватися, - Пристайко

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію указів, які передбачають низку санкцій, введених раніше щодо Росії у зв'язку з ситуацією в Україні.