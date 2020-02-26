Довіра до Зеленського та його рейтинг падають набагато повільніше, ніж довіра до Кабміну та Верховної Ради, - "слуга народу" Кравчук

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я більше звернула увагу на цифри стосовно довіри до уряду. Але скажемо так - довіра до Зеленського та його рейтинг падає набагато повільніше, ніж може впасти довіра до Кабінету Міністрів і Верховної Ради. Чому? Ми теж робили соціологію. Наприклад, як бачать люди ситуацію з платежами: хто винен у цій ситуації? - Прем'єр. А хто має врятувати? - Президент", - розповідає Кравчук.

На зауваження про те, що прем'єр в Україні "завжди був громовідводом для президента", вона сказала:

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"Так. Але з огляду на те, що у нас монобільшість, одна команда - воно все одно тягне. Всіх може затягнути. Тому - так, будемо вимагати від Кабміну результатів".

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