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26.02.20 17:40

Лідери на виборах у Раду по 179 округу: Світлична (самовисування) - 62,3%, Алексейчук (СН) - 12,5%, Діденко (ОПЗЖ) - 8,5%, - "Рейтинг"

Колишня глава Харківської обласної держадміністрації Юлія Світлична лідирує в рейтингу кандидатів у депутати Верховної Ради у виборчому окрузі №179 в Харківській області.

Лідери на виборах у Раду по 179 округу: Світлична (самовисування) - 62,3%, Алексейчук (СН) - 12,5%, Діденко (ОПЗЖ) - 8,5%, - "Рейтинг"

Про це говорять дані опитування, проведеного Групою Рейтинг, інформує Цензор.НЕТ.

За Світличну готові проголосувати 62,3% тих, хто вже визначився і має намір взяти участі у голосуванні. 12,5% підтримують В.Алексейчук, як кандидата від партії "Слуга народу", 8,5% – О.Діденка, як представника партії "Опозиційна платформа "За життя". Рейтинг інших кандидатів – менше 2%.

Лідери на виборах у Раду по 179 округу: Світлична (самовисування) - 62,3%, Алексейчук (СН) - 12,5%, Діденко (ОПЗЖ) - 8,5%, - Рейтинг 01

Водночас за партію "Слуга народу" за партійним списком готові були б проголосувати 42,8% виборців, на другому місці - ОПЗЖ, її підтримують 30,4%, Батьківщина отримала б 4,8%, Радикальна партія - 4,2%.

Опитування проводилося 15-22 лютого серед 1200 жителів виборчого округу №179 від 18 років і старше, помилка репрезентативності не більше 2,8%.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На 179 окрузі зафіксовано розповсюдження "чорної" агітації проти кандидата в нардепи Юлії Світличної, - КВУ. ФОТО+ВІДЕО

Нагадуємо, вибори на 179 окрузі відбудуться 15 березня в зв'язку з тим, що обраний там народним депутатом Олексій Кучер був призначений головою Харківської ОДА.

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