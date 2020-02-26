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26.02.20 18:20

Уряд дав старт "Великому будівництву", - Гончарук

Сьогодні Уряд дав старт програмі "Велике будівництво" — затвердили перелік програм та проєктів, які фінансуватимуться коштом державного фонду регіонального розвитку. Це 402 проєкти, з них 206 — об’єкти "Великого будівництва".

Уряд дав старт "Великому будівництву", - Гончарук

Про це сказав глава Кабміну Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Логіка полягає у тому, щоб одразу, як стартує сезон – починаємо будівельні роботи на всіх можливих напрямках та об’єктах, що були визначені. Будуємо не просто об’єкти, а нові можливості для людей. Велике будівництво — це нові робочі місця для людей та якісна інфраструктура вже цього року. До кінця року побудуємо мінімум 100 садків, 100 шкіл, 100 стадіонів та щонайменше 4 тис. км доріг по всій Україні", — сказав  Гончарук.

Мінрегіон розподіляє гроші ДФРР між областями відповідно до планів будівництва на цей рік. Наразі йдеться про 5,2 млрд гривень ДФРР із 7,5 млрд гривень, передбачених у 2020 році.

Гончарук також додав, що завдяки сприятливими погодним умовам, на окремих ділянках доріг вже розпочато будівництво. Вже закінчені всі підготовчі роботи, щоб розпочати будівельні роботи на таких важливих об’єктах, як Запорізький міст, з’єднання дороги Львів-Маріуполь.

Також Кабмін затвердив порядок використання коштів на будівництво та реконструкцію трас:

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