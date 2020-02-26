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26.02.20 19:23

Одеських поліцейських, які обікрали офіс організації сліпих, звільнено

В Одеській області з поліції звільнили чотирьох правоохоронців, які під час обшуку привласнили речі працівників підприємства.

Одеських поліцейських, які обікрали офіс організації сліпих, звільнено

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Їх звільнили за порушення службової дисципліни і законності.

"За неналежний контроль за діями підлеглих одного з керівників звільнено з посади, ще на трьох накладено дисциплінарні стягнення", - сказано в повідомленні.

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Правоохоронці зазначили, що про подію стало відомо з опублікованого в соцмережах відео. На ньому поліцейські під час обшуку на одеському підприємстві розкладали по кишенях чужі речі і коментували свої дії нецензурними словами.

Нагадаємо, що цей інцидент стався в офісі підприємства, на якому працюють незрячі люди.

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