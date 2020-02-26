Одеських поліцейських, які обікрали офіс організації сліпих, звільнено

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
Їх звільнили за порушення службової дисципліни і законності.
"За неналежний контроль за діями підлеглих одного з керівників звільнено з посади, ще на трьох накладено дисциплінарні стягнення", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що про подію стало відомо з опублікованого в соцмережах відео. На ньому поліцейські під час обшуку на одеському підприємстві розкладали по кишенях чужі речі і коментували свої дії нецензурними словами.
Нагадаємо, що цей інцидент стався в офісі підприємства, на якому працюють незрячі люди.