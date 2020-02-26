"Український кіберальянс" припиняє діяльність в Україні

Про це заявив на пресконференції член Ukrainian Cyber Alliance Тім Карпинський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми зупиняємо всю діяльність у цій країні, доки не буде встановлено справедливість, із наших членів не буде знято ці абсурдні обвинувачення і не буде принесено вибачення. Ми у цьому випадку вимагаємо сатисфакції з боку правоохоронних органів і представників влади", - сказав він.

Карпинський уточнив, що альянс припиняє будь-яку співпрацею з державними та правоохоронними органами країни.

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"Тепер не буде жодних нічних дзвінків про допомогу, не буде публікацій, не буде консультацій удень і вночі для різних державних силових відомств. Все зупинилося", - заявив, у свою чергу, співзасновник компанії Олександр Галущенко.

Члени "Кіберальянсу" заявили на пресконференції, що обшуки у них відбувалися з порушенням КПК. У Галущенка конфісковано навіть роутер, забирати який не було необхідності. У Перевезія вилучили ноутбук без батареї, без жорсткого диска та без оперативної пам'яті, а також телефон дитини. Було зламано двері та перерізано інтернет-кабель, що веде до квартири.

"Ukrainian Cyber Alliance об'єднує фахівців із кібербезпеки, кіберзахисту та інформаційної безпеки. Кожен із нас - сертифікований фахівець... І обвинувачувати нас в тому, що ми викладаємо фотографії, бо нам нема чого робити - щонайменше абсурдно", - заявив Перевезій.

У свою чергу Карпинський наголосив: Ukrainian Cyber Alliance вже третій рік офіційно займається проблемами кібербезпеки та проблемами об'єктів критичної інфраструктури України.

"За всю діяльність не було жодного прецеденту обвинувачувати нас у будь-яких зломах або в порушенні цілісності автоматизованих систем у цій країні", - наголосив він.

25 лютого поліція провела обшуки у засновників та активістів "Українського кіберальянса". Згідно з постановою Малиновського райсуду Одеси, обшуки у активістів Українського кіберальянсу проходять у рамках справи про злам табло Одеського аеропорту і розміщення напису "F#ck you Gretta".

Нагадаємо, в 2018 році спільнота кіберактивістів Ukrainian Cyber ​​Alliance (UCA) з нагоди Дня захисника України зламала близько 150 російських сайтів, розмістивши на них привітання для українських воїнів. Також у 2018 році активістам вдалося отримати доступ до листуванням і документів так званих "депутатів народної ради "ДНР".

У 2016 році українські хакери присвятили злом понад 15 сайтів російських пропагандистів Дню Конституції.

У 2017 році було оприлюднено документальний фільм про операцію Українського Кіберальянсу.