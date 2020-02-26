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26.02.20 20:18

Гончарук похвалився, що вводить винагороду, яку ввів Порошенко

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок, але така нагорода передбачена указом 5-го президента Петра Порошенка ще у березні 2019 року.

Гончарук похвалився, що вводить винагороду, яку ввів Порошенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Уряд запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок. 207 людей отримають по 105 тис. грн як одноразову допомогу від держави", - сказав прем'єр.

У мінсоцполітики УП уточнили, що одержувачами грошової винагороди стануть громадяни України з числа: осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка"; членів сімей осіб, яким присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно, або у разі смерті Героя України.

Виплату здійснять одноразово за рахунок коштів державного бюджету.

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Водночас ця грошова винагорода передбачена указом президента від 28.03.2019 № 92 "Про одноразову грошову винагороду особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку".

Указ Порошенка набрав чинності з 1 січня 2020 року. В указі президента йшлося про те, що винагорода виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, тобто нагорода у 2020 році -105 тисяч гривень.

Також Порошенко доручив Кабміну передбачити у бюджеті на 2020 рік і наступні роки кошти для винагороди Героям України.

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