Підозрювані у вбивстві Шеремета відмовилися від проходження низки експертиз, - МВС

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ України.

У повідомленні зазначається: "У зв’язку з підвищеною увагою суспільства та з метою повного і прозорого процесу розслідування резонансного злочину слідчі НПУ постійно інформують про хід розслідування вбивства Павла Шеремета: нині триває процес розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та проводиться 32 судові експертизи.

Водночас, наголошують правоохоронці, попри публічні заяви сторони захисту у ЗМІ про готовність їхніх підзахисних сприяти встановленню істини у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, насправді підозрювані відмовляють органу досудового розслідування в участі у таких слідчих діях. Таким чином процес проведення слідчих дій ускладнюється.

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Насамперед йдеться про відмову Яни Дугарь від дачі показів у ході допиту як підозрюваної та проведення низки експертиз: почеркознавчої, судово-психіатричної.

Щодо інших підозрюваних: Андрій Антоненко відмовився від проведення слідчого експерименту та дачі показів у ході допиту, а Юлія Кузьменко – від проходження судово-медичної й габітоскопічної експертиз. Окрім того, і Андрій Антоненко, і Юлія Кузьменко відмовилися від одночасного допиту.

Водночас представники групи слідчих ГСУ НПУ звертають увагу, що усі троє підозрюваних відмовилися від проходження інтерв’ювання з використанням поліграфа (при цьому Яна Дугарь раніше брала участь у такому дослідженні, ініційованому стороною захисту, а Юлія Кузьменко давала згоду на його проведення).

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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