На переговорах стосовно Донбасу в Мінську обговорили додаткові санітарно-епідеміологічні заходи у зв'язку з СOVID-19, - Оліфер

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Вона зазначила: "У гуманітарній підгрупі триває робота з уточнення списків утримуваних осіб. Розпочато обговорення модальностей ухвалення рішень про відкриття нових пунктів пропуску через лінію дотику, а також додаткові санітарно-епідеміологічні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Українська сторона поінформувала про встановлення необхідних засобів контролю за епідеміологічною безпекою і закликала до аналогічних заходів протилежну сторону".

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