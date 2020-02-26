Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.02.20 20:56

На переговорах стосовно Донбасу в Мінську обговорили додаткові санітарно-епідеміологічні заходи у зв'язку з СOVID-19, - Оліфер

Речниця другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер оприлюднила інформацію про сьогоднішній раунд переговорів стосовно Донбасу в Мінську.

На переговорах стосовно Донбасу в Мінську обговорили додаткові санітарно-епідеміологічні заходи у зв'язку з СOVID-19, - Оліфер

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Вона зазначила: "У гуманітарній підгрупі триває робота з уточнення списків утримуваних осіб. Розпочато обговорення модальностей ухвалення рішень про відкриття нових пунктів пропуску через лінію дотику, а також додаткові санітарно-епідеміологічні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Українська сторона поінформувала про встановлення необхідних засобів контролю за епідеміологічною безпекою і закликала до аналогічних заходів протилежну сторону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторони приділили багато часу і зусиль питанню визначення нових ділянок розведення сил на Донбасі, але воно вимагає доопрацювання, - спецпредставник ОБСЄ Грау

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100