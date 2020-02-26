Україна виконала більшість вимог МВФ для укладення нової програми, - заступник голови НБУ Сологуб

Про це розповів заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в інтерв'ю УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Як ви знаєте, на технічному рівні вже досягнуто домовленості щодо розширеної трирічної програми фінансування. Більшість вимог МВФ для укладання нової програми Україна виконала. Та й робота над ще не виконаними попередніми кроками вже теж майже добігла кінця", - сказав Сологуб.

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За його словами, це звичайний стандартний діалог з МВФ: всі параметри програми зрозумілі, озвучено попередні кроки, які Фонд очікує від України, щоб винести нову програму співпраці на розгляд Радою директорів.

Заступник голови НБУ додав, що у МВФ немає зауважень щодо питань монетарної політики.

"Під час візиту місії МВФ до Києва представники Фонду зустрілися з низкою державних органів, у тому числі й НБУ. Під час зустрічі з представниками Фонду в НБУ ми обговорювали звичні питання: зростання економіки, динаміку інфляції, монетарну політику, стан банківської системи. Нових питань не було. В МВФ до нас взагалі питань немає: Нацбанк виконує цілі монетарної політики", - зазначив він.

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Нагадаємо, 17 лютого 2020 завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by. Вона була затверджена 18 грудня 2018 року в обсязі - SDR2,8 млрд, або близько $3,9 млрд, однак Україна змогла отримати по ній лише перший транш SDR1 млрд (близько $1,4 млрд). У 2019 фінансування відсутнє.

Президент, уряд і Нацбанк України на початку грудня 2019-го домовилися з менеджментом МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування EFF на $5,5 млрд. Остаточне рішення має прийняти рада директорів Фонду після виконання Києвом останніх попередніх заходів.

Національний банк України очікує затвердження радою директорів Міжнародного валютного фонду нової програми для країни в першому кварталі 2020 року, повідомив глава НБУ Яків Смолій.

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