Воїна ОС смертельно поранено внаслідок підриву на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби ворог 7 разів порушив перемир'я, - пресцентр

П'ять обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Ворог двічі відкривав вогонь поруч з Мар'їнкою (11 мін з міномета калібру 120 мм і 12 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета) і тричі - поблизу Павлополя (з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції ОС - неподалік від Оріхового (4 міни зі 120-мм міномета, 25 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета) і за межами ділянки розведення в районі населеного пункту Золоте-4 (з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів).

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"Сьогодні, 26 лютого, поблизу населеного пункту Майорське внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав важкого поранення, несумісного з життям. Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким і рідним загиблого військовослужбовця", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 25 лютого озброєні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Без втрат.