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26.02.20 21:07

Росія підтвердила затримання 4 українців у Володимирській області у справі про наркотики, - МЗС

Російська сторона офіційно підтвердила Посольству України в РФ факт затримання чотирьох українців у зв'язку з порушенням проти них справи щодо спроб збуту наркотичних засобів.

Росія підтвердила затримання 4 українців у Володимирській області у справі про наркотики, - МЗС

Про це повідомив 26 лютого директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська сторона офіційно підтвердила нашому Посольству в РФ факт затримання чотирьох громадян України у зв'язку з порушенням Слідчим управлінням МВС РФ по Владимирській області кримінальної справи за статтею "здійснення замаху на збут наркотичних засобів" КК РФ.

На даний час затримані перебувають у слідчих ізоляторах Владимирської області.

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Посольством до МЗС РФ надіслано ноту щодо надання додаткової інформації у справі", - сказав він.

Нагадуємо, раніше глава МВС Росії Володимир Колокольцев заявив, що співробітники правоохоронних органів РФ ліквідували велику нарколабораторію у Владимирській області і вилучили майже 1 тонну синтетичних наркотиків, серед затриманих - нібито громадяни України.

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