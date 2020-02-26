Росія підтвердила затримання 4 українців у Володимирській області у справі про наркотики, - МЗС

Про це повідомив 26 лютого директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська сторона офіційно підтвердила нашому Посольству в РФ факт затримання чотирьох громадян України у зв'язку з порушенням Слідчим управлінням МВС РФ по Владимирській області кримінальної справи за статтею "здійснення замаху на збут наркотичних засобів" КК РФ.

На даний час затримані перебувають у слідчих ізоляторах Владимирської області.

Читайте також: Посольство перевіряє інформацію про затримання в РФ 4 українців за виробництво наркотиків

Посольством до МЗС РФ надіслано ноту щодо надання додаткової інформації у справі", - сказав він.

Нагадуємо, раніше глава МВС Росії Володимир Колокольцев заявив, що співробітники правоохоронних органів РФ ліквідували велику нарколабораторію у Владимирській області і вилучили майже 1 тонну синтетичних наркотиків, серед затриманих - нібито громадяни України.

Читайте також: МВС РФ заявило про затримання чотирьох "українських нарковиробників" і вилучення близько тонни "синтетики"