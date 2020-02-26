СБУ викрила активних прихильниць "русского мира" в Маріуполі та Конотопі

На Донеччині співробітники СБУ викрили пропагандистку, яка діяла в інтересах так званої "ДНР", пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства. За даними слідства органів безпеки, мешканка Маріуполя регулярно розміщувала на персональних сторінках однієї із заборонених соціальних мереж сепаратистський контент.

"У публікаціях зокрема містилися заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни. Зловмисниця популяризувала терористичні організації "Л/ДНР", підтримувала ідею виходу південно-східних регіонів зі складу України. Деструктивні матеріали жінка отримувала із російських пропагандистських інтернет-видань та сайтів бойовиків незаконних збройних формувань", - уточнюють в СБУ.

Зазначається, що аналогічно діяла й жителька Конотопа на Сумщині.

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"Зокрема, у соцмережах жінка агітувала за так звану "Новоросію", а також підтримувала ідею створення фейкової "Сумської народної республіки", - говориться в повідомленні.

За місцями проживання зловмисниць правоохоронці вилучили речові докази, що підтверджують злочинну діяльність. Наразі мешканці Маріуполя повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність) Кримінального кодексу України. Жителька Конотопа підозрюється за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 ККУ. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

В квартирах женщин правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность. Жительнице Мариуполя сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса Украины. Жительница Конотопа подозревается по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 УК. Продолжаются следственные действия.