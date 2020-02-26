За фактом закупівель Національним інститутом раку в обхід Prozorro розпочато кримінальне провадження, - прокуратура Києва

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби столичної прокуратури.

"Згідно з інформацією, оприлюдненою у ЗМІ народним депутатом України, керівництво Національного інституту раку в обхід процедури відкритих торгів укладає прямі договори із закупівлі продуктів харчування з "потрібними" постачальниками. При цьому вартість тендерів становить допорогову суму у 199 тис. гривень з метою уникнення проведення онлайн аукціонів через систему ProZorro, як того вимагає закон", - зазначається в повідомленні.

За цим фактом прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі).

Досудове розслідування здійснюватиме слідче управління Головного управління Національної поліції в місті Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

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