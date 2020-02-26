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26.02.20 21:59

За фактом закупівель Національним інститутом раку в обхід Prozorro розпочато кримінальне провадження, - прокуратура Києва

Прокуратура міста Києва внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час проведення державних закупівель службовими особами Національного Інституту Раку МОЗ України.

За фактом закупівель Національним інститутом раку в обхід Prozorro розпочато кримінальне провадження, - прокуратура Києва

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби столичної прокуратури.

"Згідно з інформацією, оприлюдненою у ЗМІ народним депутатом України, керівництво Національного інституту раку в обхід процедури відкритих торгів укладає прямі договори із закупівлі продуктів харчування з "потрібними" постачальниками. При цьому вартість тендерів становить допорогову суму у 199 тис. гривень з метою уникнення проведення онлайн аукціонів через систему ProZorro, як того вимагає закон", - зазначається в повідомленні.

За цим фактом прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі).

Досудове розслідування здійснюватиме слідче управління Головного управління Національної поліції в місті Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

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