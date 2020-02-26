Офіс генпрокурора відкрив доступ до декларацій своїх прокурорів і колишніх співробітників ГПУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
"Відтепер вся інформація про доходи прокурорів Офісу генерального прокурора, а також колишніх співробітників Генпрокуратури і їхніх близьких родичів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції", - сказано в повідомленні.
Відповідні обмеження було введено в березні 2018 року на підставі закону "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".