Офіс генпрокурора відкрив доступ до декларацій своїх прокурорів і колишніх співробітників ГПУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Відтепер вся інформація про доходи прокурорів Офісу генерального прокурора, а також колишніх співробітників Генпрокуратури і їхніх близьких родичів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції", - сказано в повідомленні.

Відповідні обмеження було введено в березні 2018 року на підставі закону "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".

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