Ми не наполягаємо на російських реагентах для тест-систем на коронавірус, - представник виробника

Про це в коментарі Радіо Свобода 26 лютого розповів керівник наукового відділу компанії-виробника ТОВ "Діаген" Олександр Коляда, передає Цензор.НЕТ.

Тест-системи на коронавірус, які планується використовувати в Україні, українського виробництва, і лише реагенти, які в них рекомендується використовувати, російського виробництва. Про це в коментарі Радіо Свобода 26 лютого розповів керівник наукового відділу компанії-виробника ТОВ "Діаген" Олександр Коляда.

"Тест-системи вітчизняного виробництва. До тест-систем рекомендуються реагенти для підготовки. Ці реагенти російського виробництва. Ми на них не наполягаємо. Можна використовувати реагенти будь-якого іншого виробництва – німецького, українського, якщо знайдуть, хоча їх немає, будь-якого іншого. Ті реагенти, які ми пропонуємо, на них і так працює половина лабораторій в Україні, не зважаючи, що вони російського виробництва, і вони вже багато років зареєстровані у МОЗ", – зазначив Коляда.

За його словами, компанія пропонує російські реагенти, оскільки вони дешевші. Коляда також розповів, що нині тест-системи компанії "Діаген" передані на перевірку.

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"Ми абсолютно безкоштовно передали свої тест-системи в Центри громадського здоров’я для їх валідації. У штабі МОЗу ухвалили почати тестування наших тест-систем, як і всіх інших, які є на території України", – додав Олександр Коляда.

Раніше 26 лютого в коментарі Радіо Свобода Міністерство охорони здоров’я повідомило, що нині в Україні застосовуються тільки ті тест-системи для виявлення нового коронавірусу, які країна отримала від Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що відомство не встановлює жодних рекомендацій, які тест-системи обрати, і які держава має закуповувати.

Нагадаємо, нардеп від "Голосу" Олександра Устінова повідомила, що українців можуть почати тестувати на наявність коронавірусу неперевіреними тест-системами з реагентами російського походження.