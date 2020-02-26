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26.02.20 23:17

До мене намагалися підійди з хабарем. Я написав заяву в правоохоронні органи, - голова Полтавської ОДА Синєгубов

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов вважає головним завданням на посаді - подолання корупції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Синєгубов повідомив на пресконференції з приводу перших 100 днів на посаді.

"Уже з перших днів на посаді до мене намагалися підійти з хабарями. Усі отримали заяву до правоохоронних органів. Корупційні потоки нагорі Полтавської ОДА обрубано. Ні я, ні мої заступники хабарів не беремо, – запевнив Олег Синєгубов. – Моя лінія на нульову толерантність до корупції має повну підтримку Президента, Прем’єра і Голови Верховної Ради. Сподіваюся, що всі правоохоронці області це почують і зроблять правильні висновки. Якщо ні, то кадрові висновки буде зроблено щодо них".

До мене намагалися підійди з хабарем. Я написав заяву в правоохоронні органи, - голова Полтавської ОДА Синєгубов 01

За словами голови Полтавської ОДА, корупція має не лише економічний характер. Її політичний характер яскраво прослідковувався під час провокацій у в Нових Санжарах.

"За протестантами стоять певні бізнес- та політичні угрупування. Вони бояться втратити прибутки, які раніше постійно отримували від корупційних схем. І прагнуть дестаблізувати ситуацію, але ми не допустимо цього", – повідомив Олег Синєгубов.

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