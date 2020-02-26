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26.02.20 23:29

У Харкові депутати проголосували за повернення проспекту імені радянського генерала Жукова, - Нацкорпус

На черговій сесії Харківської міської ради проголосували за повернення старої назви проспекту Григоренка - його знову перейменували на проспект імені радянського генерала Жукова. Незважаючи на попередній вирок суду про незаконність такого рішення, за нього проголосували 52 депутати. Також повернення старої назви підтримав міський голова Геннадій Кернес.

У Харкові депутати проголосували за повернення проспекту імені радянського генерала Жукова, - Нацкорпус

На інформацію про повернення назви вже відреагували місцеві патріоти і представники "Національного Корпусу", які активно виступали за "декомунізацію" проспекту імені Жукова.

У телеграм-каналі лідер Нацкорпусу Андрій Білецький заявив, що вважає рішення харківських депутатів незаконним. "52 ватника під керівництвом Кернеса сьогодні знову вирішили назвати проспект Григоренка ім'ям Жукова. Незрозуміло, чим харківським депутатам не подобається Петро Григоренко: теж, до речі, радянський воєначальник. Але їм як символ потрібен саме Жуков, який ненавидів Україну і все українське. Раніше ми виграли суд і визнали перейменування на Жукова незаконним. Вони знову стали плювати на Закон (ст. 1 ЗУ про декомунізацію), знову показали, що вата в Україні таки може підняти голови", - написав Білецький.

Політик також додав, що відстояти назви українських вулиць - це справа честі всіх патріотів Харкова. Очевидно, баталії щодо проспекту Жукова триватимуть.

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