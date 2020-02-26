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26.02.20 23:39

Біля посольства РФ в Латвії протестували проти окупації Криму. ФОТОрепортаж

У Латвії в День спротиву окупації Криму активісти провели пікетування посольства Російської Федерації в Ризі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Біля посольства РФ в Латвії протестували проти окупації Криму 01

В пікетуванні-маніфестації під українськими, кримськотатарськими, латвійськими прапорами взяло участь близько двадцять активістів.

Біля посольства РФ в Латвії протестували проти окупації Криму 02

Учасники вигукували гасла на підтримку України, її незалежності та територіальної цілісності, а також вимогу щодо звільнення українських політв’язнів (на одному з плакатів був приведений повний їх список). Загалом, на плакатах навпроти вікон російського посольства були антиокупантські написи чотирма мовами – латиською, українською, кримськотатарською, англійською.

Біля посольства РФ в Латвії протестували проти окупації Криму 03

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Біля посольства РФ в Латвії протестували проти окупації Криму 04
Біля посольства РФ в Латвії протестували проти окупації Криму 05

У заході взяла участь депутат Європарламенту від Латвії Сандра Калнієте. Під час акції виступали латвійський журналіст, публіцист, волонтер Імант Лієпіньш, активісти Айніс Спрогіс і Андрей Анцанс. Організатор заходу, керівник Товариства підтримки України/Ukrainas atbalsta biedriba Тетяна Лазда, зачитала звернення на підтримку українських політв’язнів.

Біля посольства РФ в Латвії протестували проти окупації Криму 06

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