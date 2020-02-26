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26.02.20 23:55

Військовослужбовець Чернівецького прикордонного загону упіймався на хабарі 1 тис. євро за участь у сигаретній контрабанді, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі військовослужбовця відділу прикордонної служби "Красноїльськ" Чернівецького прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Військовослужбовець Чернівецького прикордонного загону упіймався на хабарі 1 тис. євро за участь у сигаретній контрабанді, - ДБР 01

"За попередньою інформацією, прикордонник налагодив механізм переміщення через державний кордон України поза митним і прикордонним контролем тютюнових виробів із Румунії за фінансову винагороду", - сказано в повідомленні.

Військовослужбовець Чернівецького прикордонного загону упіймався на хабарі 1 тис. євро за участь у сигаретній контрабанді, - ДБР 02

26 лютого військовослужбовця затримали під час одержання чергового хабаря в розмірі 1 тис. євро в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Військовослужбовець Чернівецького прикордонного загону упіймався на хабарі 1 тис. євро за участь у сигаретній контрабанді, - ДБР 03

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Військовослужбовець Чернівецького прикордонного загону упіймався на хабарі 1 тис. євро за участь у сигаретній контрабанді, - ДБР 04

Вирішується питання про повідомлення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу. Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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