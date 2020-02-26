Схоже, на заміну хлопчикам із "кварталу" приходять дорослі дяді, які замовляли їх на корпоративи, - Ірина Геращенко про можливі кадрові зміни в уряді

Свій коментар вона зробила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже, на заміну хлопчикам з кварталу приходять дорослі дяді, які їх замовляли на корпоративи. Хоч і раніше хлопчиками смикали дорослі дяді, які їх поставили працювати "новими обличчями". Але ті обличчя в реальному , не кіношному житті , не змогли навіть зіграти ролі самостійної " команди технократів" .... сумно це все і передбачувано. Страшно , що лава запасних цієї команди коротша за табуретку, й з 250 нових обличчь парламенту немає 20 нормальних управлінців", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.