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26.02.20 23:59

Схоже, на заміну хлопчикам із "кварталу" приходять дорослі дяді, які замовляли їх на корпоративи, - Ірина Геращенко про можливі кадрові зміни в уряді

Народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко виклала свій погляд на можливі кадрові зміни в уряді України.

Схоже, на заміну хлопчикам із "кварталу" приходять дорослі дяді, які замовляли їх на корпоративи, - Ірина Геращенко про можливі кадрові зміни в уряді

Свій коментар вона зробила в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже, на заміну хлопчикам з кварталу приходять дорослі дяді, які їх замовляли на корпоративи. Хоч і раніше хлопчиками смикали дорослі дяді, які їх поставили працювати "новими обличчями". Але ті обличчя в реальному , не кіношному житті , не змогли навіть зіграти ролі самостійної " команди технократів" .... сумно це все і передбачувано. Страшно , що лава запасних цієї команди коротша за табуретку, й з 250 нових обличчь парламенту немає 20 нормальних управлінців", - зазначила вона.

Схоже, на заміну хлопчикам із кварталу приходять дорослі дяді, які замовляли їх на корпоративи, - Ірина Геращенко про можливі кадрові зміни в уряді 01

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.

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