Завдання нашої реформи - змінити ментальність прокурорів, - Рябошапка

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю UA: Українське радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Прокуратура має бути лідером у боротьбі зі злочинністю. Власне, прокурори мають керувати розслідуваннями. Вести вперед слідчих, запобігати злочинності в майбутньому та ефективно розслідувати справи. На жаль, поки що це не так. Наша реформа спрямована на те, щоб змінити ментальність прокурора, щоб він зрозумів, що він є лідером у процесі розслідування кримінального провадження і що на ньому лежить основна відповідальність", - повідомив генпрокурор.

Він уточнив, що змінювати ментальність прокурора будуть за допомогою навчання, зокрема тренінгів.

Також читайте: Рябошапка: Перший етап переатестації прокурорів у Генеральній прокуратурі оцінюю дуже високо

"Ми створюємо новий тренінговий центр, запроваджуємо принципово нові тренінгові програми, через які будемо намагатися змінювати ментальність прокурорів, підвищувати їхній фаховий рівень та стимулювати активну позицію. По-друге, слід звернути увагу на те, як прокурори поводяться в суді. Вони мають бути переконливими і якісно представляти позицію обвинувачення в суді", - зазначив Рябошапка.

Нагадаємо, 19 вересня 2019 року український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб. 23 вересня закон підписав президент Зеленський.

У серпні генеральним прокурором призначено Руслана Рябошапку. З 2 січня 2020 року запрацював Офіс Генпрокурора.

У ході першого етапу реформи із 1339 прокурорів, які почали атестацію, успішно завершили її лише 629.

До кінця травня триватиме атестація прокурорів обласних прокуратур.