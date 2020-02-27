Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 2,7 тис. осіб, інфікованих - 78,5 тис., - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

З грудня кількість жертв коронавірусу становить 2,744 тис. осіб, зареєстровано 78,497 тис. випадків захворювання.

В епіцентрі поширення інфекції провінції Хубей за добу померли 26 осіб, по одній людині - в Пекіні, провінціях Хейлунцзян і Хенань.

З грудня минулого року від коронавірусу в провінції померли 2,641 тис. осіб, захворіли 65,596 тис. Станом на четвер 23,2 тис. осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

Загалом у медзакладах країни нині проходять курс лікування 43,3 тис. осіб, стан понад 8,3 тис. хворих оцінюється як важкий.

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Водночас майже 32,5 тис. осіб одужали і виписані з медичних закладів.

На китайських територіях поза материковою частиною з грудня минулого року зареєстровано 133 випадки захворювання: у Гонконзі - 91 (два смертельні випадки), у Макао - 10, на Тайвані - 32 (один випадок смерті).

Голова КНР Сі Цзіньпін на засіданні постійного комітету політбюро ЦК Компартії Китаю, яке відбулося напередодні, заявив, що, попри поліпшення загальної ситуації в боротьбі з поширенням інфекції, слід активізувати зусилля з надання всілякої допомоги провінції Хубей і не послаблювати зусиль щодо запобігання новим сплескам захворювання.

"Нині в країні загалом спостерігається тенденція до поліпшення в галузі боротьби з поширенням вірусу, прискорення відновлення соціально-економічного розвитку. Водночас обстановка в провінції Хубей і місті Ухань залишається важкою і складною, не можна ігнорувати і ризик нових спалахів інфекції в інших районах країни", - наголосив він.

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